В Алтайском крае на пожаре погибла семья из трёх человек

Сообщение о случившемся поступило дежурному в 23.10. На место пожара, расположенного в 10 км от части, отправился боевой расчёт. На момент прибытия огнеборцев внутри деревянного дома бушевало пламя. На место происшествия прибыли дополнительные силы и средства. В тушении были задействовали 6 единиц техники и 12 человек РСЧС, привлекали сотрудников правоохранительных органов, врачей "скорой помощи". В 23.33 пожар локализовали, в 23.43 потушили. Общая площадь возгорания составила около 36 кв. метров.

Спасти людей не удалось из-за позднего обнаружения возгорания и быстрого распространения огня. По словам очевидцев, в этом доме накануне выпивали.