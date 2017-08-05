В Алтайском крае на улучшение среды для инвалидов направят 460 млн рублей

В 2017 году на реализацию в Алтайском крае государственной программы "Доступная среда" выделят более 460 млн рублей. Ее утвердил глава региона Александр Карлин в 2014 году для обеспечения доступа инвалидам и другим маломобильным жителям края к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности. Об этом сообщает сайт краевого правительства.
В прошлом году в программу включили два новых мероприятия. Это организация диспетчерских центров связи для инвалидов по слуху и обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих. На организацию курсов по второму нововведению в этом году предусмотрено около 200 тыс. рублей.
Занятия по обучению жестовому языку начнутся 7 августа, они будут проходить в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования.
По данным краевого Министерства труда и социальной защиты, на них записали 30 специалистов из разных сфер деятельности: здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и так далее. Обучение предусматривает двухуровневую систему. Первый - основы сурдокоммуникации, второй уровень - теория и практика сурдокоммуникации. После обучения состоится аттестация, по итогам которой участникам вручат сертификаты о прохождении курсов.
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