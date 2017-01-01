В Алтайском крае потратят 1,4 млрд на утилизацию опасных отходов

Власти Алтайского края за три года планируют утилизировать около 5 тыс. тонн устаревших пестицидов и агрохимикатов. Из федерального бюджета на эти цели выделено около 1,4 млрд рублей. Об этом рассказал и.о министра природных ресурсов и экологии региона Владимир Попрядухин.
Для утилизации накопившихся пестицидов и агрохимикатов построят дорогую экспериментальную установку, производительность которой небольшая — около 8 тонн в смену. Сейчас проект проходит процесс государственной экологической экспертизы.
Владимир Попрядухин,
и.о. министра природных ресурсов и экологии Алтайского края:
На территории Алтайского края проблеме утилизации отходов было уделено самое пристальное внимания еще с начала 2000-х годов. На тот период времени в регионе было выявлено около 5 тыс. тонн устаревших пестицидов и агрохимикатов. Эти запасы в регионе были накоплены в то время, когда в сельском хозяйстве применялись серьезные методы использования химии. За несколько лет мы провели работу по сбору, перезатаривания и доставке отходов в централизованные склады хранения на десяти площадках.
Конкретного места, где будет находиться установка, Владимир Попрядухин не озвучил. Однако сообщил, что на ней сосредоточена основная масса отходов.
Ранее altapress.ru сообщал, что ученые планируют утилизировать пестициды, которые хранятся в бийском поселке Новый.
Заказчиком проекта выступает Минпромторг. Средства на строительство экспериментальной установки и утилизации опасных отходов выделили из федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности РФ", которая рассчитана на 2015-2020 годы. Регион планирует получить эти средства в течение трех лет.
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