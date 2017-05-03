Выездное заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов пройдет в Барнауле

На совещании Совета рассмотрели вопросы жилищного обеспечения молодых специалистов и молодых семей, а также поддержки физической культуры и спорта на селе.

Так, председатель АКЗС, секретарь Регионального отделения "Единая Россия" Александр Романенко (территориальная группа, которую он возглавлял на выборах в АКЗС, также входит в состав Барнаульского избирательного округа в ГД) отметил эффективность новой формы совместной работы парламентариев разных уровней.

"Совет округа позволяет изучить разнообразные аспекты жизни районов и сельских поселений, где проживают наши избиратели, узнать о тех потенциальных возможностях социально-экономического роста, которые имеют эти территории", - сказал спикер.

Собравшиеся подтвердили, что вопрос жилищного обеспечения молодых специалистов и молодых семей достаточно остро стоит во всех сельских районах. Решать его помогают различные федеральные и региональные программы субсидирования.

По информации начальника управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елены Лебедевой, в 2017 году запланировано обеспечить жильем 144 молодые семьи, в том числе 19 из барнаульского округа. Лебедева отметила, что активную работу в этой сфере ведут в Краснощековском районе, где в очереди на получение жилья стоят три семьи и все они будут в этом году обеспечены. "Сертификаты на получение жилищных субсидий будут вручены молодым семьям края уже в мае", - сообщила она.

Говоря о поддержке в сельских территориях физкультуры и спорта, начальник краевого управления спорта и молодежной политики отметила большой потенциал различных негосударственных программ и системы грантов, которые выделяются на развитие отдельных видов спорта соответствующими федерациями.

Так, в крае активно реализуются проекты, направленные на развитие хоккея, баскетбола и шахмат. "Внедрение шахмат в образовательную программу дает солидный прирост в результатах ЕГЭ по точным дисциплинам – это факт, который мы можем подтвердить на примере алтайских школьников", - резюмировала Елена Лебедева.

Заседание Совета завершилось обсуждением наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются жители округа. Очередное заседание планируется провести через месяц, в рамках региональной недели депутата фракции "Единая Россия" в Государственной Думе Даниила Бессарабова.