В Алтайском крае наказали две школы за короткие перерывы на обед

Проверка показала, что в школах района перерыв на обед длился меньше 20 минут. А по санитарно-эпидемиологическим требованиям, обед должен занимать у учащихся не менее 20 минут.

Прокуратура добилась восстановления прав школьников и опротестовала локальные акты.