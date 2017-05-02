В Алтайском крае нашли погибшим парня, который ушёл из дома в синей одежде

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Сегодня, 18:31.
Происшествия

В Алтайском крае нашли погибшим 21-летнего жителя села Первомайское Юрия Шишкоедова. Парня искали с 18 апреля, сообщает "Лиза Алерт".

Карта. Поиск.
Карта. Поиск. Фото: СС0.

Об обстоятельствах гибели молодого человека ничего не сообщается. Известно, что тело нашли еще 20 апреля.

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