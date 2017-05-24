В Алтайском крае немцы и сибиряки возводят уникальный асфальтобетонный завод

В Камне-на-Оби возводят модульную установку фирмы "Беннингховен" по изготовлению асфальтобетона. Ее приобрели за счет средств "Барнаульского ДСУ-4", сообщает "Алтайавтодор". Это будет первый завод этой фирмы в России.
Монтаж мобильного завода осуществляют специалисты из Германии и Омска. Сотрудники Барнаульского ДСУ также участвуют в процессе, параллельно проходя обучение по правильной и эффективной эксплуатации завода.
Первый мобильный завод расположен в Бийском районе. Его возвели еще в прошлом году.
Николай Данилин,
директор ООО "Барнаульское ДСУ-4":
В течение двух недель установка всех составляющих будет завершена. В этом сезоне предстоит отремонтировать дороги, находящиеся особенно далеко от нашего стационарного асфальтобетонного завода в Барнауле. За счет сокращения расстояния от завода до ремонтируемого участка мы сэкономим средства на перевозке материала, а также улучшим качество укладываемой поверхности, так как асфальтобетон будет иметь более высокую температуру в момент его укладки.
Завод немецкой фирмы "Беннингховен" типа "МВА 1250" в России появился впервые, а во всем мире их лишь три. Установка рассчитана на изготовление горячих асфальтобетонных смесей различных марок. Его производительность составляет 100 тонн материала в час.
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