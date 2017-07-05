В Алтайском крае ночью сгорел автомобиль

Ночью в 23-м микрорайоне Бийска сгорел автомобиль. Моторный отсек Hyundai Solaris уничтожен полностью.
Сгоревший автомобиль. Фото: Никита Шишлов в vk.com/biysk_all.
Сгоревший автомобиль. Фото: Никита Шишлов в vk.com/biysk_all.
Сгоревший автомобиль. Фото: Никита Шишлов в vk.com/biysk_all.
Интересно, что у машины больше выгорел левый край. Скорее всего, авто восстановлению не подлежит.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в 23.13. В 23.18 пожар локализовали, в 23.20 ликвидировали. Огонь тушили 6 человек личного состава и две единицы техники.
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