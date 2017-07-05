В Алтайском крае ночью сгорел автомобиль

Сгоревший автомобиль. Фото: Никита Шишлов в vk.com/biysk_all. Сгоревший автомобиль. Фото: Никита Шишлов в vk.com/biysk_all. Сгоревший автомобиль. Фото: Никита Шишлов в vk.com/biysk_all.

Интересно, что у машины больше выгорел левый край. Скорее всего, авто восстановлению не подлежит.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в 23.13. В 23.18 пожар локализовали, в 23.20 ликвидировали. Огонь тушили 6 человек личного состава и две единицы техники.