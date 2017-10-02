В Алтайском крае обещают сухую и прохладную погоду

В понедельник в Алтайском крае и Барнауле будет преимущественно без осадков, в утренние часы местами прогнозируют туман.
В отдельных районах края все же ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит -2…+3С, днем +8…+13С. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, днем он усилится до 14 метров.
В Барнауле также будет без осадков, лишь в конце дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью температура будет 0…+2С, днем столбик термометра поднимется до +9…+11С. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.
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