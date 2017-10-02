В Алтайском крае обещают сухую и прохладную погоду

В отдельных районах края все же ожидаются небольшие дожди. Температура ночью составит -2…+3С, днем +8…+13С. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, днем он усилится до 14 метров.

В Барнауле также будет без осадков, лишь в конце дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ночью температура будет 0…+2С, днем столбик термометра поднимется до +9…+11С. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.