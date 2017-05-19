В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. С 20 по 26 мая в регионе велик риск лесных пожаров, сообщает Алтайский ЦГМС.
По данным Гидрометцентра, в южных районах местами сохранится высокая пожароопасность. Объявлен четвертый класс горимости. Днём в эти выходные в крае обещают до +26.. + 31 С. При этом прогнозируется сильный порывистый ветер.
Также с 22 по 26 мая в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Передан пятый класс горимости.
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