В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

По данным Гидрометцентра, в южных районах местами сохранится высокая пожароопасность. Объявлен четвертый класс горимости. Днём в эти выходные в крае обещают до +26.. + 31 С. При этом прогнозируется сильный порывистый ветер.

Также с 22 по 26 мая в Угловском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность. Передан пятый класс горимости.