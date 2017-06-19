В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются гроза и жара до +40

В Алтайском крае: переменная облачность, днём в отдельных районах кратковременный дождь, гроза, возможен град.

Ветер южный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, местами при грозах порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха: днём плюс 30…35С местами в южных и западных районах плюс 35…40С.

В Барнауле: переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер южный, днём 5-10 м/с при грозе порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха днём плюс 33…35С, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Старайтесь не находиться на солнце слишком долго.