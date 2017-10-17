В Алтайском крае обманули жителя ЯНАО, который хотел купить прицеп

Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, житель города Тарко-Сале нашел объявление о продаже прицепа для легкового автомобиля. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он договорился о его приобретении. После чего перевел всю стоимость прицепа на банковский счет. Покупку нужно было забрать на одной из стоянок Барнаула. Приехав из Родинского района в по указанному адресу, мужчина никакой стоянки не нашел. Потом якобы продавец попросил подождать еще несколько часов. После этого и вовсе отключил телефон.

Для того, чтобы разыскать мошенника, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Абонентский номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован на жителя Барнаула.