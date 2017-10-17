В Алтайском крае обманули жителя ЯНАО, который хотел купить прицеп

Сотрудники полиции ОМВД России по Родинскому району разыскивают злоумышленника, который похитил у жителя Ямало-Ненецкого автономного округа 17 500 рублей. Мужчина приехал в гости к родственникам и стал жертвой мошенничества.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, житель города Тарко-Сале нашел объявление о продаже прицепа для легкового автомобиля. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он договорился о его приобретении. После чего перевел всю стоимость прицепа на банковский счет. Покупку нужно было забрать на одной из стоянок Барнаула. Приехав из Родинского района в по указанному адресу, мужчина никакой стоянки не нашел. Потом якобы продавец попросил подождать еще несколько часов. После этого и вовсе отключил телефон.
Для того, чтобы разыскать мошенника, мужчина обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия. Абонентский номер, на который звонил потерпевший, зарегистрирован на жителя Барнаула.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.