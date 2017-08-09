В Алтайском крае обновили Красную книгу о животных

В августе издадут второй том Красной книги Алтайского края "Животный мир". В него вошли 164 вида животных и птиц. Книга претерпела изменения: ряд видов оттуда исключили, а несколько других добавили.
Издание содержит несколько разделов: исчезнувшие виды, редкие виды и виды, которые находятся под угрозой вымирания и требуют особого внимания, сообщает сайт региона.
Больше не нуждаются в особой охране птицы кеклик и крапивник. Но под охрану попали сибирская минога, западный щитомордник, домовый сыч, лесостепной сурок.
Красную книгу Алтайского края переиздают каждые 10 лет. Новое издание станет третьим. Над его созданием трудились ученые, специалисты, учителя и школьники края.
Первый том Красной книги, посвященный редким растениям региона, уже издан. В него вошли 202 объекта растительного мира, подлежащие охране на территории края. Когда будет издан том о редких животных, книги передадут ученым, представителям власти, в учебные заведения. С электронным вариантом издания можно ознакомиться на сайте Минприроды региона.
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