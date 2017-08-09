В Алтайском крае обновили Красную книгу о животных

Издание содержит несколько разделов: исчезнувшие виды, редкие виды и виды, которые находятся под угрозой вымирания и требуют особого внимания, сообщает сайт региона.

Больше не нуждаются в особой охране птицы кеклик и крапивник. Но под охрану попали сибирская минога, западный щитомордник, домовый сыч, лесостепной сурок.

Красную книгу Алтайского края переиздают каждые 10 лет. Новое издание станет третьим. Над его созданием трудились ученые, специалисты, учителя и школьники края.

Первый том Красной книги, посвященный редким растениям региона, уже издан. В него вошли 202 объекта растительного мира, подлежащие охране на территории края. Когда будет издан том о редких животных, книги передадут ученым, представителям власти, в учебные заведения. С электронным вариантом издания можно ознакомиться на сайте Минприроды региона.