В Алтайском крае определили лучшего предпринимателя 2016 года

Максим Савинков родился в 1976 года в Барнауле, окончил АлтГТУ и обучался по президентской программе подготовки управленческих кадров, прошел стажировку в Германии. В 2008 году он возглавил компанию Csort, в 2013 году — предприятие "СиСорт". Предприятие производит фотосеператоры - аппараты, сортирующие практически все сыпучие продукты — зерно, соль и другие минералы, измельченный пластик, бой стекла.

В интервью altapress.ru в 2015 году Максим Савинков рассказывал, что предприятие выпускает новую модель фотосепараторов раз в год. Компания поставляет сепараторы в 17 стран мира и экспорт считает приоритетным направлением. Не случайно она стала победителем конкурса в новой номинации: "успешное предприятие малого и среднего бизнеса в области внешнеэкономической деятельности".

Лучшим предприятием производственной сферы названа компания "Ренессанс-Косметик". Компания производит косметику и средства личной гигиены, детскую косметическую продукцию, средства по уходу за бельем и др.

Лучшим сельхозпреприятием стало фермерское хозяйство Анатолия Иванова (Косихинский район). Хозяйство является одним из крупнейших эффективных в Алтайском крае, производит крупяные, зерновые и зернобобовые культуры, подсолнечник, лен, картофель, семена яровых и озимых культур.

В номинации "Предпринимательская династия" победителем признано крестьянское хозяйство "Березовая роща" (Калманский район). Общий стаж династии владельцев хозяйства семьи Степановых - более 100 лет. Хозяйство обрабатывает около 2 тыс. гектаров сельхозугодий, значительную часть зернового клина занимает пшеница, кроме того, посеяны овес, гречиха, рапс, соя.

В номинации "Прорыв года" победила компания "Кеннедис", развивающая сеть кофеен. Напомним, руководители компании Борис Родионов и Андрей Устьянцев также получили премии клуба чемпионов в конкурса "Менеджер года-2016", проводимом "Алтайпрессом".

А победителем номинации "Лучшее предприятие потребительского рынка" названо Егорьевское районное потребительское общество (Егорьевский район). Предприятие работает по двум направлениям: торговля и услуги общественного питания. Оборот розничной торговли составляет 23 % от общего товарооборота в районе.

На церемонии награждения, проведенной 26 мая в День российского предпринимателя, Алтайский фонд микрозаймов тоже поощрил успехи предпринимателей, которые наиболее эффективно используют заемные государственные средства, развивая свое дело. По итогам 2016 года лучшим клиентом фонда стал Алтайский завод медной и алюминиевой шайбы.

Конкурс проводится ежегодно управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры для формирования положительного образа предпринимателя, популяризации роли предпринимательства и содействия развитию малого и среднего бизнеса.