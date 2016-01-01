В Алтайском крае определились, кто теперь может получать компенсацию за детсад

Власти Алтайского края назвали категории родителей, которые после 1 января 2017 года смогут получать компенсацию за оплату детского сада. Сейчас компенсацию получают все родители малолетних, однако после нового года круг льготников значительно сузится.
Новые критерии обозначены в постановлении краевой администрации, которое появилось на портале правовой информации 21 декабря, сообщает "Банкфакс". Теперь на возмещение могут претендовать:
- многодетные семьи (три и более детей до 18 лет)
- малоимущие (среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, который в Алтайском крае составляет 8 931 рубль).
Размер компенсации не изменится: за первого ребенка родителям будут компенсировать 20% оплаты за детсады, за второго — 50% и за третьего 70%.
Напомним, что соответствующий закон депутаты АКЗС приняли 24 ноября. Основным противников принятия закона выступала фракция "Справедливая Россия". По оценке ее руководителя Людмилы Сусловой, после введения этого критерия, получать поддержку будут только 15-20% от того числа родителей, которым компенсацию выплачивают сегодня.
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