В Алтайском крае остаётся закрытой одна трасса

Участок трассы "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" перекрыт от Змеиногорска до Рубцовска с 0 по 80 км.

Для обеспечения безопасности на опасных участках трасс выставили 9 постов ГИБДД, задействованы четыре рабочие группы муниципальных образований. Развернуто 11 мобильных пунктов обогрева. Переметов, скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения не поступало.