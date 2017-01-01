В Алтайском крае остаётся закрытой одна трасса

В Алтайском крае остается закрытым для всех видов транспорта участок трассы от Змеиногорска до Рубцовска. Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю продолжают патрулирование дорог.
Участок трассы "Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области" перекрыт от Змеиногорска до Рубцовска с 0 по 80 км.
Для обеспечения безопасности на опасных участках трасс выставили 9 постов ГИБДД, задействованы четыре рабочие группы муниципальных образований. Развернуто 11 мобильных пунктов обогрева. Переметов, скопления транспорта на перекрытых участках нет, обращений от населения не поступало.
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