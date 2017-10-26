В Алтайском крае 27-летнего мужчину осудили за секс с 13-летней девочкой

В Шипуновском районе суд вынес приговор 27-летнему жителю села Горьковское, которого обвиняли в половом сношении с несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что в феврале 2017 года 27-летний парень в раздевалке спортивного комплекса села вступил в половую связь с 13-летней односельчанкой.
Несмотря на то, что девочка добровольно согласилась на интимные отношения, мужчину привлекли к уголовной ответственности. По закону, до наступления 16-летнего возраста такие действия посягают на половую неприкосновенность.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы.
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