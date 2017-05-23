В Алтайском крае осудили мужчину, который 8 лет назад убил свою девушку

В Славгороде осудили 33-летнего местного жителя, которого обвиняли в том, что он убил свою девушку в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В ноябре 2009 года в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении 21-летней девушки обратились родственники пропавшей. Следователи возбудили уголовное дело, но в течение нескольких лет преступление оставалось нераскрытым.
Следствие и суд установили, что осенью 2009 года на участке рядом с автодорогой "Славгород — с. Знаменка", между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил ножом свою знакомую. Девушка умерла на месте происшествия из-за полученных травм. После этого, обвиняемый прикрыл тело девушки ветками деревьев и покинул место убийства.
Спустя много лет он не признался в совершенном преступлении и сообщил, что женщина умерла случайно от падения на землю, когда он ее толкнул.
Однако после проведения комплекса судебных экспертиз следователь установил, что на одежде и костных останках есть следы колющего предмета в области жизненно важных органов.
Суд признал мужчину виновным и назначил 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
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