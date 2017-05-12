В Алтайском крае осудили мужчину, который топором обезобразил лицо знакомой

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Сегодня, 21:26.
Происшествия

Поспелихинский районный суд вынес приговор местному жителю, который в феврале этого года ударил топором по лицу свою знакомую. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Топор.
Топор. Фото: СС0.

Суд установил, что подсудимый ударил свою знакомую топором по лицу. После рубленной раны на щеке потерпевшей остался рубец, который привел к неизгладимому обезображиванию лица.

Отягчающим обстоятельством стало то, что подсудимый был пьян в момент нападения.

Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам в колонии общего режима.

В настоящее время, приговор не вступил в законную силу.

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