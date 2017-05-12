В Алтайском крае осудили мужчину, который топором обезобразил лицо знакомой

Поспелихинский районный суд вынес приговор местному жителю, который в феврале этого года ударил топором по лицу свою знакомую. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.
Суд установил, что подсудимый ударил свою знакомую топором по лицу. После рубленной раны на щеке потерпевшей остался рубец, который привел к неизгладимому обезображиванию лица.
Отягчающим обстоятельством стало то, что подсудимый был пьян в момент нападения.
Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам в колонии общего режима.
В настоящее время, приговор не вступил в законную силу.
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