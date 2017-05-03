В Алтайском крае осудили мужчину, который убил собутыльника и угрожал возлюбленной

Следствие и суд установили, что в ночь с 1 на 2 марта 2016 года в одном из сел Тогульского района обвиняемый выпивал в доме своего 58-летнего знакомого. В какой-то момент он решил убить его, чтобы он не помешал ему похитить огнестрельное оружие. Дождавшись, когда хозяин уснет, он взял на кухне деревянное полено и нанес погибшему несколько ударов по голове, а затем множественные удары ножом. Мужчина скончался на месте происшествия. Сразу после убийства обвиняемый вскрыл металлический сейф и похитил принадлежащие потерпевшему гладкоствольное охотничье ружье и патроны к нему.

После этого тогульчанин вернулся домой, где изготовил из похищенного ружья обрез и опробовал его пригодность к стрельбе. Затем он проник в дом родителей своей сожительницы, сломав дверь, и стал угрожать застрелить ее из похищенного ружья. Кроме того, он угрожал убийством ее отцу, который пытался его успокоить.

Мужчина вел себя агрессивно и неадекватно, производил выстрелы из окна жилища. И только после длительных переговоров с сотрудниками полиции обвиняемый решил сдаться, выйдя на улицу без ружья, после чего был задержан.

Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафа 100 тысяч рублей.