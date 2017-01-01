В Алтайском крае осудили создательниц финансовой пирамиды

В Бийске городской суд осудил двух местных жительниц, которые организовали финансовую пирамиду и обманули почти сотню человек.
Как установило следствие, с марта 2013 по апрель 2014 гг., подсудимые создали финансовую пирамиду действующую по принципу сетевого маркетинга. Женщины находили людей остро нуждающихся в денежных средствах, заставляли их оформлять потребительский кредит и 50% от него отдавать им. При этом потерпевшие считали, что помогают солидным организациям выйти из трудного материального положения, от лица которых с ними якобы заключались мнимые договоры подряда.
Чтобы привлечь больше людей и заставить потерпевших снова обратится к подсудимым, женщины погашали первые кредиты в течении короткого промежутка времени, за счет поступления денег от новых кредитов.
В результате от действий мошенниц пострадали 96 человек ,сумма ущерб составила более 31 млн рублей.
Одну из женщин приговорили к 6,6 годам лишения свободы, соучастницу - к 6 годам. Наказание отсрочено до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста.
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