В Алтайском крае осудили создательниц финансовой пирамиды

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Сегодня, 10:14.
Происшествия

В Бийске городской суд осудил двух местных жительниц, которые организовали финансовую пирамиду и обманули почти сотню человек.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Как установило следствие,  с марта 2013 по апрель 2014 гг., подсудимые создали финансовую пирамиду действующую по принципу сетевого маркетинга. Женщины находили людей остро нуждающихся в денежных средствах, заставляли их оформлять потребительский кредит и 50% от него отдавать им. При этом потерпевшие считали, что помогают солидным организациям выйти из трудного материального положения, от лица которых с ними якобы заключались мнимые договоры подряда.

Чтобы привлечь больше людей и заставить потерпевших снова обратится к подсудимым, женщины погашали первые кредиты в течении короткого  промежутка времени, за счет поступления денег от новых кредитов. 

В результате от действий мошенниц пострадали 96 человек ,сумма ущерб составила более 31 млн рублей.

Одну из женщин приговорили к 6,6 годам лишения свободы, соучастницу - к 6 годам. Наказание отсрочено до достижения детьми осужденных 14-летнего возраста.

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