В Алтайском крае от укусов клещей пострадали более 1,5 тысяч человек

С конца апреля в поликлиники Алтайского края с жалобами на укусы клещей обратились более 1,5 тысяч человек, из них третья часть — это дети до 14 лет. В Барнауле в медицинских учреждениях зарегистрировали более 300 человек, сообщает краевой Роспотребнадзор. Специалисты сообщают, что высокая активность клещей продлится до конца мая.
По состоянию на 5 мая, в крае зарегистрировали 28 жителей края с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом (в 2016 году таких было — 33). Также были выявлены два случая с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (в 2016 году — два) и три случая с подозрением на иксодовый клещевой боррелиоз (в 2016 году — один) у взрослых жителей края.
Все заболевшие не ставили прививок против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения,чтобы ввести иммуноглобулин.
При исследовании клещей, снятых с пострадавших, только в 4,4% случаев специалисты вирусологической лаборатории "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" выявили наличие вируса клещевого энцефалита. Пострадавшим ввели иммуноглобулин, заболевших клещевым энцефалитом среди них нет.
По данным Роспотребнадзора на 5 мая в регионе от клещей обработали около 25% территорий санаториев, баз отдыха, туристических баз, парков, медицинских организаций, территорий кладбищ.
Наиболее высокая активность клещей продлится до конца мая.
Специалисты Управления еще раз напоминают, что при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: носит защитную одежду, проводить регулярные осмотры, применять репелленты. При присасывании клеща необходимо обратиться за медицинской помощью в травмпункты по месту жительства. Снятых клещей необходимо сжечь. Их нельзя давить руками, потому что вирус через микротравмы может попасть в организм человека.
Ранее алтайские биологи сообщали, что в этом году из-за теплой весны ожидается много клещей.
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