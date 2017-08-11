Отец и мачеха в Алтайском крае довели близнецов до истощения

К руководителю СУ СКР по Алтайскому краю обратились две жительницы Алейска. Они сообщили, что в семье сына одной из женщин издеваются над 6-летними близнецами — мальчиком и девочкой.
Предварительно установлено, что в период с 2013 года по февраль этого года 34-летний мужчина и мачеха плохо кормили сына и дочь. Отец избивал детей за проступки и шалости.
Сотрудники детского сада часто замечали следы побоев у близнецов. Также зафиксировали незначительную на протяжении нескольких лет прибавку веса у одного из детей и обратились за помощью к медикам. После обследования у детей диагностировали большую недостачу в весе и слабый уход, что могло создать угрозу жизни и здоровью малолетних.
По результатам проверки Алейским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетних). Расследование уголовного дела продолжается, ход и результаты которого находятся на контроле в следственном управлении.
Следствием будет дана правовая оценка действиям органов профилактики.
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