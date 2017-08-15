В Алтайском крае отец отобрал полмиллиона рублей у 9-летнего сына

По данным краевой прокуратуры, у 9-летнего мальчика погибла мать, и страховая компания перечислила на его счет компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Отец ребенка представил в орган опеки подложные обязательства того, что купит ребенку дом, и незаконно получил указанную страховую сумму.

Завладев деньгами, мужчина отдал ребенка бабушке, а сам все пропил, не купив обещанное жилье.

За мошенничество в крупном размере нерадивого отца осудили на год лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании в пользу ребенка похищенных денег в полном объеме.