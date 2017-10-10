В Алтайском крае открыли "горячую линию" для жалоб на холод в школах и детсадах

В Алтайском крае начала работать "горячая линия" по обеспечению необходимого температурного режима в учреждениях образования. По телефонам 8 (3852) 29-44-07 и 29-86-37 жители края могут пожаловаться, если в детсаду или школе холодно. Линия работает в будни с 9 до 17 часов.
Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, актовом зале, столовой и библиотеке должна составлять +18…+24°C, а в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских +17...+20°C.
В спальнях, игровых комнатах и помещениях дошкольного образования и пришкольного интерната должно быть +20…+24°C.
Аналогичные службы созданы также в городах и районах.
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