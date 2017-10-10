В Алтайском крае открыли "горячую линию" для жалоб на холод в школах и детсадах

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, актовом зале, столовой и библиотеке должна составлять +18…+24°C, а в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских +17...+20°C.

В спальнях, игровых комнатах и помещениях дошкольного образования и пришкольного интерната должно быть +20…+24°C.

Аналогичные службы созданы также в городах и районах.