В Алтайском крае откроют исправительный центр ФСИН для принудительных работ

В 2017 году в Алтайском крае появится специальный исправительный центр ФСИН для отбывания принудительных работ. Аналогичные центры откроют в Красноярском крае, Вологодской, Костромской, Оренбургской, Челябинской, Иркутской, Кировской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областях, республиках Саха (Якутия), Адыгея и Татарстан. Об этом сообщают "Известия".
Сейчас специальные исправительные центры ФСИН, где с 1 января 2017 года осужденные отбывают новый вид уголовного наказания — принудительные работы, практически пусты. По данным ФСИН на середину июля этого года, в центрах из 896 мест занято только 188. Еще 32 человека уже отбыли срок.
Центры строились, чтобы осужденные за преступления небольшой или средней тяжести либо за тяжкие преступления, совершенные впервые, не подвергались влиянию криминальной среды. Государство, в свою очередь, собиралось сократить издержки на их содержание. Работающие на обычных предприятиях осужденные, оплачивают питание и услуги ЖКХ. Но центры пустуют, судьи не отправляют подсудимых на принудительные работы. Соответствующие приговоры стали выносить только в начале 2017 года.
В настоящее время на территории России работают 11 специальных исправительных центров для осужденных к принудительным работам. В пресс-бюро ФСИН "Известиям" сообщили, что их заполняемость неравномерная. Больше всего "забит" Ставропольский исправительный центр — занято 44,4% мест (64 из 144), меньше всего в Забайкалье — 2% (1 из 50).
"Всех осужденных к принудительным работам трудоустраивают с учетом их квалификации, — рассказали "Известиям" в пресс-службе ФСИН. — В основном осужденные отрабатывают наказание в организациях жилищно-коммунального хозяйства и учреждениях уголовно-исправительной системы — там им выплачивается зарплата не ниже прожиточного минимума".
Исправительный центр напоминает обычное общежитие. Осужденные работают по трудовому договору за его пределами на предприятиях. Часть осужденных попадают на настоящее производство. В Ставропольском крае они работают на Краснокумском кирпичном заводе.
Новые здания для центров не строились, они были созданы на базе существующей инфраструктуры. Капитальный ремонт помещений и зданий осуществлялся за счет выделенных бюджетных средств.
Причина низкой загрузки исправительных центров активно обсуждается. По мнению экспертов, ситуация изменится после того, как центры для осужденных к принудительным работам появятся в каждом регионе.
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