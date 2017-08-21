В Алтайском крае могут установить еще один сахарный рекорд

В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Алтайском крае началась уборка сахарной свеклы. 18 августа 2017 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как сообщил altapress.ru первый вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов, в этом году "Черемновский сахарный завод" проавансировал сельхозпредприятиям покупку семян сахарной свеклы гибридных сортов с ранним сроком созревания. Это позволяет хозяйствам уже сейчас собирать неплохой урожай и поставлять его на предприятие.

Аграрии Павловского и Ребрихинского района уже провели первую копку. С тем, как идет уборка сахарной свеклы, на прошлой неделе ознакомился губернатор региона Александр Карлин. Ему сообщили, что на некоторых полях Ребрихинского района урожайность этой культуры уже превышает 500 ц\га.

В 2016 году аграрии региона получили 1,1 млн тонн сладкого корня — это рекордный урожай за последние десять лет. Из поступившего на переработку сырья "Черемновский сахарный завод" произвел 135 тыс тонн сахара. После модернизации оборудования, проведенной в 2015 году, мощности по переработке на предприятии увеличились с 4,7 до 5,5 тыс тонн свеклы в сутки. В этом году данный показатель останется на прежнем уровне.

Сейчас "Черемновский сахарный завод" остается единственным переработчиком сахарной свеклы за Уралом. Инвестиционная программа предприятия на 2017 год составит 258,3 млн рублей. В первом полугодии 2017 года в модернизацию производства уже вложено более 100 млн рублей.