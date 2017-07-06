В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и град

В Алтайском крае днем 6 июля ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 18-25 м/с.
В Алтайском крае ожидается:
- переменная облачность, ночью на большей части территории, днём в отдельных районах дожди, местами сильные дожди, грозы, град.
- ветер западный 8-13 м/с с порывами до 20 м/с.
- температура воздуха: днём +16… 21 °С.
В Барнауле прогнозируется:
- переменная облачность, в первой половине дня дождь, временами сильный дождь, гроза, возможен град.
- ветер западный 8-13 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.
- температура воздуха: днём +16… 18 °С.
В Республике Алтай ожидается:
- в отдельных районах небольшие дожди, грозы.
- ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
- температура воздуха: +21… 26°С, местами +12…17 °С
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