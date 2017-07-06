В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и град

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Жизнь

В Алтайском крае днем 6 июля ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 18-25 м/с.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле. Фото: Михаил Хаустов.

В Алтайском крае ожидается:

  • переменная облачность, ночью на большей части территории, днём в отдельных районах дожди, местами сильные дожди, грозы, град. 
  • ветер западный 8-13 м/с с порывами до 20 м/с. 
  • температура воздуха: днём +16… 21 °С.

В Барнауле прогнозируется: 

  • переменная облачность, в первой половине дня дождь, временами сильный дождь, гроза, возможен град.
  • ветер западный 8-13 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.
  • температура воздуха: днём +16… 18 °С.

В Республике Алтай ожидается:

  • в отдельных районах небольшие дожди, грозы.
  • ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.
  • температура воздуха: +21… 26°С, местами +12…17 °С
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