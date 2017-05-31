В Алтайском крае парень угнал машину вместе со спящим в ней хозяином

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Сегодня, 10:14.
Происшествия

Сотрудники полиции межмуниципального отдела "Топчихинский" задержали 23-летнего жителя посёлка Победим. Парня подозревают в угоне легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Сбор владельцев ВАЗ-2101 в Барнауле.
Сбор владельцев ВАЗ-2101 в Барнауле. Фото: vk.com/club117501700.

По предварительным данным, накануне днем 23-летний парень угнал ВАЗ-2101 из приусадебного участка в поселке Зеленый. Машина была открыта, а ключи находились в замке зажигания. В салоне авто в это время спал 20-летний водитель. На автомобиле злоумышленник решил доехать домой в свой населенный пункт. Во время поездки водитель проснулся. Между ним и товарищем возникла ссора. Угонщик остановил автомобиль и оставил водителя около одного из лесных массивов, а сам уехал.

Вскоре парня задержала полиция. Похищенный автомобиль нашли около одного из приусадебных участков Победима.

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы за угон.

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