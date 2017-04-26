В Алтайском крае парень заплатил налог на "выигранный" по смс автомобиль

По данным полиции, потерпевшему пришло смс о том, что он выиграл автомобиль. Для получения приза потерпевшему нужно было перечислить якобы налоги на новый автомобиль — 22 000 рублей. Мужчина не принимал участие в розыгрышах, но мошенникам удалось убедить его в том, что его выигрыш — счастливая случайность.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет лишения свободы.