В Алтайском крае почувствовали мощное китайское землетрясение (обновлено)

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает агенство "Синьхуа". Сразу после него произошли три афтершока магнитудой от 3,2 до 4,6. Информации о пострадавших пока нет, пишет РИА Новости.

В Китае было волновое землетрясение, ушло эхом к границе с Россией.

Подземные толчки также почувствовали на территории Казахстана. По данным сейсмологов, в Алматы ощущалось землетрясение силой 4 балла.

Жители Барнаула отмечают, что в 6.30 утра ощущали подземные толчки в нескольких районах города. При этом геофизическая служба СО РАН на утро 9 августа официально не зафиксировала толчки на территории Алтайского края.

Вечером 8 августа в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. После этого было зафиксировано более 300 афтершоков. По последним данным, погибли 12 человек, более 160 пострадали.