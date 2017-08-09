В Алтайском крае почувствовали мощное китайское землетрясение (обновлено)

Жители Алтайского края почувствовали отголоски землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая рано утром 9 августа. Об этом сообщают жители края в городских сообществах. Подземные толчки, по словам очевидцев, ощущались в Барнауле, Заринске и Бийске.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает агенство "Синьхуа". Сразу после него произошли три афтершока магнитудой от 3,2 до 4,6. Информации о пострадавших пока нет, пишет РИА Новости.
В Китае было волновое землетрясение, ушло эхом к границе с Россией.
Подземные толчки также почувствовали на территории Казахстана. По данным сейсмологов, в Алматы ощущалось землетрясение силой 4 балла.
Жители Барнаула отмечают, что в 6.30 утра ощущали подземные толчки в нескольких районах города. При этом геофизическая служба СО РАН на утро 9 августа официально не зафиксировала толчки на территории Алтайского края.
Вечером 8 августа в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. После этого было зафиксировано более 300 афтершоков. По последним данным, погибли 12 человек, более 160 пострадали.
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