В Алтайском крае подешевел минимальный набор продуктов

В августе в Алтайском крае стоимость условного (минимального) набора продуктов питания снизилась на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Это наибольшее снижение среди всех российских регионов, сообщает пресс-служба краевого правительства.
По стоимости продуктовой корзины Алтайский край занял второе место в рейтинге СФО, впереди только Омская область. Стоимость набора в регионе в августе 2017 года составила 3452,31 рубля, что на 417,01 рубля ниже, чем в среднем по Сибири, и на 387,55 рубля ниже, чем в целом по стране.
Справка
В минимальный набор продуктов питания входят основные группы продовольственных товаров (мясопродукты, рыбопродукты, молочная продукция, хлеб, овощи и фрукты и др.) в расчете на одного человека в месяц.
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