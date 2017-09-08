В Алтайском крае подешевел минимальный набор продуктов

По стоимости продуктовой корзины Алтайский край занял второе место в рейтинге СФО, впереди только Омская область. Стоимость набора в регионе в августе 2017 года составила 3452,31 рубля, что на 417,01 рубля ниже, чем в среднем по Сибири, и на 387,55 рубля ниже, чем в целом по стране.

Справка

В минимальный набор продуктов питания входят основные группы продовольственных товаров (мясопродукты, рыбопродукты, молочная продукция, хлеб, овощи и фрукты и др.) в расчете на одного человека в месяц.