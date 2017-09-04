В Алтайском крае впервые сначала года зафиксирована дефляция

Причина падения уровня цен — сезонное снижение стоимости продовольствия. По отношению к июлю цены на продукты упали на 2,7%. Больше всего подешевели овощи, которые есть на огородах: капуста, картофель, помидоры, огурцы и так далее. Также дешевле стали гречка, рис, яйца, молочные продукты.

В целом с начала года инфляция в регионе составила 1,2%. Это в 3,2 раза ниже, чем за аналогичный период 2016 года, отмечают в краевом Минэкономразвития.

Цены на продовольствие снижаются в целом по России. Так, по данным Росстата, за неделю с 22 по 28 августа дефляция составила 0,2%. Это рекорд в текущем десятилетии. До этого три недели подряд цены снижались на 0,1% (еженедельно).

В Центробанке прогнозируют, что в сентябре цены продолжат снижаться, так как сезонные продукты будут напрямую поступать на прилавки и в их стоимости не будут учитываться расходы на хранение и фасовку.

Справка

Дефляция — общее снижение уровня цен.