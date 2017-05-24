В Алтайском крае поезд сбил лося на железнодорожных путях

В Алтайском крае произошло ЧП на перегоне Цаплино - Повалиха (Первомайский район). Поезд "Новосибирск — Бийск" сбил лося. Животное выскочило на железнодорожные пути прямо перед движущимся составом, сообщает Алтайское ЛУ МВД России.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть поздней ночью от машиниста. Из-за столкновения с животным состав совершил вынужденную остановку на перегоне. Локомотив оказался не поврежден и спустя 9 минут пассажирский состав продолжил движение. Животное погибло.
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