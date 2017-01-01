В Алтайском крае молодой слесарь упал в соледробилку и погиб

Самостоятельно мужчина выбраться не смог и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. Следствию предстоит выяснить обстоятельства случившегося и проверить наличие признаков преступления в действиях должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Справка

На территории городского округа Славгород находится одно предприятие по добыче и переработке соли — "Бурлинский Солепромысел" (поселок Бурсоль), относится к "Алтайской соледобывающей компании".