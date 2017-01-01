В Алтайском крае молодой слесарь упал в соледробилку и погиб

6 февраля 2017 года на территории одного из производственных предприятий Славгорода по добыче и переработке солевого камня погиб 31-летний слесарь. При выполнении работ по обработке соли мужчина упал в приемник измельчительного механизма стационарного устройства по дроблению.
Самостоятельно мужчина выбраться не смог и от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку. Следствию предстоит выяснить обстоятельства случившегося и проверить наличие признаков преступления в действиях должностных лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Справка
На территории городского округа Славгород находится одно предприятие по добыче и переработке соли — "Бурлинский Солепромысел" (поселок Бурсоль), относится к "Алтайской соледобывающей компании".
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