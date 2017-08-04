В Алтайском крае погиб водитель Toyota Land Cruiser Prado после "перевёртыша"

По предварительным данным ГИБДД, около 8.30 39-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался по автодороге со стороны Михайловского в сторону Угловского. В пути следования он не справился с управлением и машина перевернулась в кювет.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, три пассажира получили травмы. Женщин 38-ми и 63-х лет госпитализировали в районную больницу, 14-летней девочке оказали медицинскую помощь без госпитализации.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.