В Алтайском крае погиб водитель Toyota Land Cruiser Prado после "перевёртыша"

4 августа на 94 км автодороги "Рубцовск – Угловское – Михайловское" перевернулся автомобиль. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок. Водитель погиб.
По предварительным данным ГИБДД, около 8.30 39-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado двигался по автодороге со стороны Михайловского в сторону Угловского. В пути следования он не справился с управлением и машина перевернулась в кювет.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, три пассажира получили травмы. Женщин 38-ми и 63-х лет госпитализировали в районную больницу, 14-летней девочке оказали медицинскую помощь без госпитализации.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.
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