В Алтайском крае погибла пассажирка ВАЗа, который врезался в дерево

9 июля в Рубцовске произошло ДТП со смертельным исходом. На месте происшествия сотрудники ГИБДД обнаружили одного пострадавшего и тело погибшей женщины.
По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, 34-летний мужчина, управляя отечественным автомобилем, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель не подчинился законному требованию автоинспекторов остановиться и пытался уйти от погони. В результате столкновения на месте происшествия скончалась 31-летняя пассажирка авто. По предварительным данным, оба были пьяны.
Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали. За жизнь потерпевшего борются врачи. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшей трагедии.
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