В Алтайском крае погибла пассажирка ВАЗа, который врезался в дерево

По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, 34-летний мужчина, управляя отечественным автомобилем, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель не подчинился законному требованию автоинспекторов остановиться и пытался уйти от погони. В результате столкновения на месте происшествия скончалась 31-летняя пассажирка авто. По предварительным данным, оба были пьяны.

Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали. За жизнь потерпевшего борются врачи. Сейчас полиция устанавливает все детали произошедшей трагедии.