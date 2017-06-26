Жительница Барнаула под видом преуспевающей женщины похитила 24 миллиона рублей

Центральный районный суд Барнаула вынес приговор двум участникам организованной группы и ее руководителю.
В 2013-2014 годах участники организованной группы обманули 29 барнаульцев. Руководитель представлялась судьей, адвокатом, риэлтором, банковским работником. Она рассказывала о влиятельных покровителях в государственных структурах, создавала образ преуспевающей женщины, арендуя одновременно по 5-6 автомобилей премиум-класса, сообщает прокуратура Алтайского края.
Соучастники под предлогом помощи в приобретении недвижимости обманом похищали деньги. Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей.
Злоумышленники показывали гражданам поддельные свидетельства о регистрации права собственности. На документы ставили поддельные читатели. Барнаульцы думали, что получают жилье в собственность, а на самом деле это были арендованные квартиры.
В 2012 году руководитель группы обманула еще трех граждан на 84 тысячи рублей.
Суд приговорил руководителя к 6 годам 10 месяцам, двоих соучастников к 4 годам 6 месяцам и к 3 годам 10 месяцам лишения свободы соответственно. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.
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