Жительница Барнаула под видом преуспевающей женщины похитила 24 миллиона рублей

В 2013-2014 годах участники организованной группы обманули 29 барнаульцев. Руководитель представлялась судьей, адвокатом, риэлтором, банковским работником. Она рассказывала о влиятельных покровителях в государственных структурах, создавала образ преуспевающей женщины, арендуя одновременно по 5-6 автомобилей премиум-класса, сообщает прокуратура Алтайского края.

Соучастники под предлогом помощи в приобретении недвижимости обманом похищали деньги. Общий ущерб превысил 24 миллиона рублей.

Злоумышленники показывали гражданам поддельные свидетельства о регистрации права собственности. На документы ставили поддельные читатели. Барнаульцы думали, что получают жилье в собственность, а на самом деле это были арендованные квартиры.

В 2012 году руководитель группы обманула еще трех граждан на 84 тысячи рублей.

Суд приговорил руководителя к 6 годам 10 месяцам, двоих соучастников к 4 годам 6 месяцам и к 3 годам 10 месяцам лишения свободы соответственно. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.