В Алтайском крае полицейские конфисковали 8 тысяч литров алкоголя

Правоохранители пресекли деятельность группы, которая в течение трех лет изготавливала и продавала поддельные алкогольные напитки в Барнауле.

Только во время обысков изъяли около 3 000 бутылок немаркированной спиртной продукции общим объёмом почти 2000 литров, около 1,5 млн. рублей, фиктивные сопроводительные документы на алкогольную продукцию.

В рамках операции сотрудники полиции провели более 450 мероприятий и изъяли около 8 тысяч литров поддельного алкоголя.