В Алтайском крае полицейские конфисковали 8 тысяч литров алкоголя

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Алтайскому краю изъяли около 8 тысяч литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители пресекли деятельность группы, которая в течение трех лет изготавливала и продавала поддельные алкогольные напитки в Барнауле.
Только во время обысков изъяли около 3 000 бутылок немаркированной спиртной продукции общим объёмом почти 2000 литров, около 1,5 млн. рублей, фиктивные сопроводительные документы на алкогольную продукцию.
В рамках операции сотрудники полиции провели более 450 мероприятий и изъяли около 8 тысяч литров поддельного алкоголя.
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