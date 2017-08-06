В Алтайском крае построят новый крупяной завод за 100 млн рублей

"Третьяковский элеватор" строит в Алтайском крае универсальный крупяной завод. Запустить новое производство планируют в 2018 году, сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. Планируется, что поставки готовой продукции по России и в страны ближнего зарубежья увеличатся до 5-6 вагонов в сутки.
Новый крупозавод с производственной мощностью около 100 тонн крупы в сутки обойдется в 100 млн. рублей. Производственные мощности включают универсальный крупоцех производительностью 80 тонн в сутки, овсоцех и комбикормовый цех.
Татьяна Шутова,
генеральный директор компании "Третьяковский элеватор":
Перерабатывать на новом крупозаводе можно абсолютно все: горох, ячмень, пшеницу, гречиху.
С вводом этого крупяного завода в эксплуатацию, "Третьяковский элеватор" увеличит штат сотрудников со 192 человек до 212.
Управление уточняет, что "Третьяковский элеватор" входит в объединение "Грана-Алтай". За минувшие полгода на предприятии произвели более 3 тыс. тонн муки, 8,2 тыс. тонн крупы, включая хлопья, почти 1,4 тыс. тонны кормосмеси. "Третьяковский элеватор" поставляет свою продукцию в Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Курган, а также в страны ближнего зарубежья - Казахстан и Узбекистан. С введением нового крупозавода поставки готовой продукции увеличатся, отмечают в ведомстве.
Татьяна Шутова,
генеральный директор компании "Третьяковский элеватор":
Мы планируем реализовать готовую продукцию по всей России в объеме до 5-6 вагонов в сутки. Это около 400 тонн. Сейчас в сутки уходит четыре вагона (300 тонн). В планах предприятия - разработать свою торговую марку "Третьяковку".
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