В Алтайском крае построят новый крупяной завод за 100 млн рублей

Новый крупозавод с производственной мощностью около 100 тонн крупы в сутки обойдется в 100 млн. рублей. Производственные мощности включают универсальный крупоцех производительностью 80 тонн в сутки, овсоцех и комбикормовый цех.

Татьяна Шутова,

генеральный директор компании "Третьяковский элеватор":

Перерабатывать на новом крупозаводе можно абсолютно все: горох, ячмень, пшеницу, гречиху.

С вводом этого крупяного завода в эксплуатацию, "Третьяковский элеватор" увеличит штат сотрудников со 192 человек до 212.

Управление уточняет, что "Третьяковский элеватор" входит в объединение "Грана-Алтай". За минувшие полгода на предприятии произвели более 3 тыс. тонн муки, 8,2 тыс. тонн крупы, включая хлопья, почти 1,4 тыс. тонны кормосмеси. "Третьяковский элеватор" поставляет свою продукцию в Новгород, Москву, Санкт-Петербург, Курган, а также в страны ближнего зарубежья - Казахстан и Узбекистан. С введением нового крупозавода поставки готовой продукции увеличатся, отмечают в ведомстве.

Татьяна Шутова,

генеральный директор компании "Третьяковский элеватор":