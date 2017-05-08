В Алтайском крае потеплеет до +23

Сегодня, 8 мая, в Алтайском крае ожидается теплая и ветреная погода. Синоптики не прогнозируют осадков. Днем в регионе потеплеет до +23.

В Алтайском крае: переменная облачность, преимущественно без осадков.

ветер западный, 12-17 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

температура воздуха +18 …+23. В Барнауле: переменную облачность, преимущественно без осадков.

ветер западный, 13-18 м/с.

температура воздуха +19 … +21. В Республике Алтай: без осадков.

ветер юго-западный, 5-10 м/c.

температура воздуха +20…+25, местами +10…+15.