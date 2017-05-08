В Алтайском крае потеплеет до +23

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Жизнь

Сегодня, 8 мая, в Алтайском крае ожидается теплая и ветреная погода. Синоптики не прогнозируют осадков. Днем в регионе потеплеет до +23.

Солнце, тепло.
Солнце, тепло. Фото: Михаил Хаустов.

В Алтайском крае: 

  • переменная облачность, преимущественно без осадков.
  • ветер западный, 12-17 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
  • температура воздуха +18 …+23.        

В Барнауле: 

  • переменную облачность, преимущественно без осадков. 
  • ветер западный, 13-18 м/с.
  • температура воздуха +19 … +21.

В Республике Алтай:

  • без осадков.
  • ветер юго-западный, 5-10 м/c.
  • температура воздуха +20…+25, местами +10…+15.
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