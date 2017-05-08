В Алтайском крае потеплеет до +23

Сегодня, 8 мая, в Алтайском крае ожидается теплая и ветреная погода. Синоптики не прогнозируют осадков. Днем в регионе потеплеет до +23.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, преимущественно без осадков.
- ветер западный, 12-17 м/с, местами порывы 17-22 м/с.
- температура воздуха +18 …+23.
В Барнауле:
- переменную облачность, преимущественно без осадков.
- ветер западный, 13-18 м/с.
- температура воздуха +19 … +21.
В Республике Алтай:
- без осадков.
- ветер юго-западный, 5-10 м/c.
- температура воздуха +20…+25, местами +10…+15.
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