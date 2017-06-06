В Алтайском крае потеплеет до +31

Сегодня, 6 июня, в Алтайском крае будет солнечно и жарко. Температура воздуха поднимется до +31, осадков не ожидается.

В Алтайском крае: небольшая облачность, без осадков.

ветер юго-западный 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

температура воздуха: днём +26… 31. В Барнауле: небольшая облачность, без осадков.

ветер юго-западный 3-8 м/с.

температура воздуха: днём +26… 28. В Республике Алтай: без осадков.

ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

температура воздуха: днём +25…30, местами +20…25.