В Алтайском крае потеплеет до +31

Сегодня, 6 июня, в Алтайском крае будет солнечно и жарко. Температура воздуха поднимется до +31, осадков не ожидается.
В Алтайском крае:
- небольшая облачность, без осадков.
- ветер юго-западный 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.
- температура воздуха: днём +26… 31.
В Барнауле:
- небольшая облачность, без осадков.
- ветер юго-западный 3-8 м/с.
- температура воздуха: днём +26… 28.
В Республике Алтай:
- без осадков.
- ветер восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.
- температура воздуха: днём +25…30, местами +20…25.
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