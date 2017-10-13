В Алтайском крае потеплеет до +13

13 октября в Алтайском крае и Республике Алтай будет без осадков, воздух прогреется до +13. В утренние часы местами возможен туман и изморозь. На дорогах возможен гололед.

В Алтайском крае: переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь.

ветер северо-восточный 3-8 м/с.

температура воздуха: днём +8 … 13 °С.. В Барнауле: переменная облачность, без осадков.

ветер северо-восточный 3-8 м/с.

температура воздуха: днём +8 … 10 °С. В Республике Алтай: без осадков.

ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

температура воздуха: днём +7…12 °С, местами +2…7 °С. Ранее сообщалось, что дожди в Алтайский край придут на следующей неделе.