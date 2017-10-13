В Алтайском крае потеплеет до +13

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Жизнь

13 октября в Алтайском крае и Республике Алтай будет без осадков, воздух прогреется до +13. В утренние часы местами возможен туман и изморозь. На дорогах возможен гололед.

Осень.
Осень. Фото: СС0.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь.
  • ветер северо-восточный 3-8 м/с.
  • температура воздуха:  днём +8 … 13 °С..

В Барнауле:

  • переменная облачность, без осадков.
  • ветер северо-восточный 3-8 м/с. 
  • температура воздуха: днём +8 … 10 °С.

В Республике Алтай:

  • без осадков.
  • ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
  • температура воздуха: днём +7…12 °С, местами +2…7 °С.

Ранее сообщалось, что дожди в Алтайский край придут на следующей неделе.

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