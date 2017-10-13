В Алтайском крае потеплеет до +13

13 октября в Алтайском крае и Республике Алтай будет без осадков, воздух прогреется до +13. В утренние часы местами возможен туман и изморозь. На дорогах возможен гололед.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь.
- ветер северо-восточный 3-8 м/с.
- температура воздуха: днём +8 … 13 °С..
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков.
- ветер северо-восточный 3-8 м/с.
- температура воздуха: днём +8 … 10 °С.
В Республике Алтай:
- без осадков.
- ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
- температура воздуха: днём +7…12 °С, местами +2…7 °С.
Ранее сообщалось, что дожди в Алтайский край придут на следующей неделе.
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