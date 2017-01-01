В Алтайском крае потеплеет до +1 градуса, но сохранится штормовое предупреждение

По данным синоптиков 2 января в Алтайском крае будет тепло. В некоторых районах температура воздуха поднимется до +1 градуса. Однако к этому прилагается снег и ветер, поэтому штормовое предупреждение все еще актуально.
В течение суток на большей части территории Алтайского края будет идти снег, сохранится метель и гололед, на дорогах снежные заносы. Температура днем установится на отметке от +1 до -4. Ветер юго-западный 17-22 м/с. Местами его порывы достигнут 28 м/с. Аналогичный прогноз погоды дают синоптики и барнаульцам. Специалисты объявили штормовое предупреждение.
Зато в Горном Алтае днем установится "комфортный минус" – от 0 до минус 5 градусов. Местами небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 м/с, сообщают местные синоптики.
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