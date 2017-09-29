В Алтайском крае потратят полмиллиарда рублей на создание "Безопасного города"

Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Круглый стол "Может ли Барнаул стать умным городом?". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Об этом 28 сентября рассказал начальник Алтайкомсвязи Максим Герасимюк в ходе круглого стола "Может ли Барнаул стать умным городом?". Организатором мероприятия выступил ИД "Алтапресс". В нем приняли участие представители телеком-отрасли, ИТ, банков, вузов, региональной власти.

Умный город - это город, в котором существует единая технологическая платформа для управления всем городским имуществом - транспортной инфраструктурой, недвижимостью, ЖКХ, энергетикой, предоставлением госуслуг гражданам и так далее. Цель - сэкономить ресурсы и сократить негативное влияние на окружающую среду, сделать жить людей более комфортной. АПК "Безопасный город" является первой попыткой создать подобную систему в России по инициативе государства.

Алтайкомсвязь осуществляет техническое сопровождение проектов по реализации программы "112" и АПК "Безопасный город".

В Барнауле камеры видеонаблюдения начали устанавливать еще в 2007 году. Сейчас они стоят в местах массового скопления людей. Эти камеры постоянно фиксируют события, а правоохранительные органы уже постфактум в случае необходимости могут посмотреть записи. Например, если произошло правонарушение. Записи помогают опознать злоумышленников, увидеть транспортные средства, которые были рядом в момент совершения противоправного действия, и так далее.

Задача усовершенствованной системы АПК "Безопасный город" — помогать специально обученным людям (аналитикам) отслеживать такие события в режиме онлайн и по возможности предотвращать их. То есть эта система интеллектуальная.

В ее задачи входит следить за экологической, дорожной, пожарной безопасностью, координировать действия всех служб, ответственных за реагирование в случае ЧП. В составе оборудования не только видеокамеры, но и различные контролеры, отслеживающие уровень воды в реках, степень задымления и так далее.

В единую систему АПК "Безопасный город" входит служба обработки экстренных вызовов 112 и ситуационный центр, который уже есть в Алтайском крае. В настоящее время телефон 112 работает. Сейчас в регионе создается единая диспетчерская служба, специалисты которой будут отвечать на звонки. Завершение проекта запланировано на конец года. После того, как его примет Минкомсвязь, он будет внедряться во все муниципалитеты региона.

Максим Герасимюк,

начальник Алтайкомсвязи:

Система 112 ляжет в основу функционирования АПК "Безопасный город". В следующем году в Алтайском крае три муниципалитета будут включены в пилотный проект по внедрению комплекса. Это Барнаул в силу того, что он технически более готов к этому. Второй — Белокуриха, потому что это туристический город, обстановка там требует спокойствия и отдыха. Третий — Локтевский район. Он выбран потому что там размещено Гилевской водохранилище. И в случае возникновения ЧС, связанных наводнениями, нам необходимо иметь очень серьезные точки контроля над уровнем подъема воды, таяния снегов. После этого "пилота" программа будет распространяться и на другие муниципалитеты.

По словам Герасимюка, проект очень трудозатратный с точки зрения "колоссального объема инвестиций". В пилотном запуске, по оценке Алтайкомсвязи, годовой бюджет может составить порядка 0,5 млрд рублей. Инвестирование предполагается в формате государственно-частного партнерства (с участие регионального бюджета и бизнес-структур). Поэтому Алтайкомсвязь находится в поиске заинтересованных компаний.

Подробнее о круглом столе, читайте в ближайшем номере газеты "Свободный курс".