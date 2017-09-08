В Алтайском крае повысился прожиточный минимум

В Алтайском крае утвердили прожиточный минимум за второй квартал 2017 года. Он составил 9 тыс. 359 рублей. Это на 368 рублей больше, чем в прошлом квартале, пишет "Алтайская правда".
Для трудоспособного населения минимум оценили в 10 тыс. 2 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 592 руб., для детей — 9 тыс. 434 рубля.
Прожиточный минимум увеличился из-за роста цен цен на картофель и овощи. Так, в среднем за второй квартал белокочанная капуста подорожала в 2,2 раза, картофель и репчатый лук — в 1,7 раза. Морковь выросла в цене в 1,5 раза.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.