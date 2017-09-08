В Алтайском крае повысился прожиточный минимум

Для трудоспособного населения минимум оценили в 10 тыс. 2 рубля, для пенсионеров — 7 тыс. 592 руб., для детей — 9 тыс. 434 рубля.

Прожиточный минимум увеличился из-за роста цен цен на картофель и овощи. Так, в среднем за второй квартал белокочанная капуста подорожала в 2,2 раза, картофель и репчатый лук — в 1,7 раза. Морковь выросла в цене в 1,5 раза.