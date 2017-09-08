В Алтайском крае появился музей шоколада

В Белокурихе-2 на улице "Мир художников" построили музей шоколада. В нем будут выставлены скульптуры из натурального шоколада, сообщает пресс-служба АО "Курорт Белокуриха".
Сейчас рядом с музеем облагораживают территорию. На доме уже висит вывеска, планируют установить котел для шоколада и витражи для скульптур. Открыть его планируют вместе с подводом электричества.
Автор проекта музея, скульптор-ювелир Владимир Войчишин создает специальные формы из пищевого силикона для отливки шоколадных скульптур. В музее также будут выливать памятные монеты с тематикой города-курорта и Белокурихи-2.
"Музеи шоколада есть во многих странах мира. В Бельгии, США, например. Пора бы и россиянам прикоснуться к этому виду искусства", — рассказывает Войчишин.
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