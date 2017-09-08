В Алтайском крае появился музей шоколада

Музей шоколада в Белокурихе-2. Фото: Владимир Вайтиев. Музей шоколада в Белокурихе-2. Фото: Владимир Вайтиев. Музей шоколада в Белокурихе-2. Фото: Владимир Вайтиев. Музей шоколада в Белокурихе-2. Фото: Владимир Вайтиев. Музей шоколада в Белокурихе-2. Фото: Владимир Вайтиев.

Сейчас рядом с музеем облагораживают территорию. На доме уже висит вывеска, планируют установить котел для шоколада и витражи для скульптур. Открыть его планируют вместе с подводом электричества.

Автор проекта музея, скульптор-ювелир Владимир Войчишин создает специальные формы из пищевого силикона для отливки шоколадных скульптур. В музее также будут выливать памятные монеты с тематикой города-курорта и Белокурихи-2.

"Музеи шоколада есть во многих странах мира. В Бельгии, США, например. Пора бы и россиянам прикоснуться к этому виду искусства", — рассказывает Войчишин.