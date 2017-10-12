В Алтайском крае принимают вопросы для публичного обсуждения правоприменительной практики налоговых органов в сфере АПК

В формате публичных обсуждений специалисты расскажут об особенностях налогообложения сельхозтоваропроизводителей, размере налоговой нагрузки, суммах налоговых поступлений и задолженности, сложившихся в этой отрасли. Главам компаний покажут, как оградить свой бизнес от дополнительных проверок и сделок с неблагонадежными участниками рынка.

Публичные обсуждения проводятся в рамках реализации приоритетной программы стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" с целью информирования налогоплательщиков о результатах правоприменительной практики. В нем примут участие представители Правительства Алтайского края, региональных министерств, органов государственного контроля, деловых и научных кругов, участники аграрного сектора региона, общественных организаций и СМИ.

Мероприятие состоится 31 октября 2017 года в 14.00 по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 46 (актовый зал АлтГТУ им.И.И.Ползунова). Более подробно узнать о мероприятии и возможности принять в нем участие можно по телефону +7 (3852) 66-96-78.