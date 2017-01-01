В Алтайском крае приставы смогли заставить мужчину выплатить алименты 18-летнему ребёнку

Судебный пристав-исполнитель ограничил право должника на вождение автомобиля. После этого мужчина решил действовать обманным путем. Он направил в адрес Змеиногорского межрайонного отдела судебных приставов договор на оказание транспортных услуг, заключенный между ним и неким адвокатом, чтобы подтвердить тот факт, что вынесенное постановление якобы лишает его источника средств к существованию. Однако после проверки оказалось, что договор расторгнут и не является действительным.

Должника вызвали к приставу на прием, где ему разъяснили последствия неисполнения без уважительных причин требований исполнительного документа. Спустя неделю мужчина в полном объеме внес денежные средства на квитанционную книжку судебного пристава. Ребенок, до своего совершеннолетия ожидавший помощь отца, наконец-то ее получил.