В Алтайском крае приставы смогли заставить мужчину выплатить алименты 18-летнему ребёнку

Змеиногорские приставы заставили 43-летнего местного жителя заплатить алименты ребенку, которому он задолжал более 570 тысяч рублей. Мужчина рассчитался со своим отпрыском только после его совершеннолетия, сообщает УФССП по Алтайскому краю.
Судебный пристав-исполнитель ограничил право должника на вождение автомобиля. После этого мужчина решил действовать обманным путем. Он направил в адрес Змеиногорского межрайонного отдела судебных приставов договор на оказание транспортных услуг, заключенный между ним и неким адвокатом, чтобы подтвердить тот факт, что вынесенное постановление якобы лишает его источника средств к существованию. Однако после проверки оказалось, что договор расторгнут и не является действительным.
Должника вызвали к приставу на прием, где ему разъяснили последствия неисполнения без уважительных причин требований исполнительного документа. Спустя неделю мужчина в полном объеме внес денежные средства на квитанционную книжку судебного пристава. Ребенок, до своего совершеннолетия ожидавший помощь отца, наконец-то ее получил.
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