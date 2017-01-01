В Алтайском крае приставы смогли заставить мужчину выплатить алименты 18-летнему ребёнку

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Жизнь

Змеиногорские приставы заставили 43-летнего местного жителя заплатить алименты ребенку, которому он задолжал более 570 тысяч рублей. Мужчина рассчитался со своим отпрыском только после его совершеннолетия, сообщает УФССП по Алтайскому краю.

Судебные приставы.
Судебные приставы. Фото: penzavzglyad.ru.

Судебный пристав-исполнитель ограничил право должника на вождение автомобиля. После этого мужчина решил действовать обманным путем. Он направил в адрес Змеиногорского межрайонного отдела судебных приставов договор на оказание транспортных услуг, заключенный между ним и неким адвокатом, чтобы подтвердить тот факт, что вынесенное постановление якобы лишает его источника средств к существованию. Однако после проверки оказалось, что договор расторгнут и не является действительным.

Должника вызвали к приставу на прием, где ему разъяснили последствия неисполнения без уважительных причин требований исполнительного документа. Спустя неделю мужчина в полном объеме внес денежные средства на квитанционную книжку судебного пристава. Ребенок, до своего совершеннолетия ожидавший помощь отца, наконец-то ее получил.

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