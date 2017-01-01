В Алтайском крае продлили предупреждение из-за сильного шторма

Алтайские синоптики продлили действия штормового предупреждения до утра 23 февраля. Ранее планировалось, что непогода продлится до утра 22 февраля.
Днем 21 и ночью 22 февраля сохранится снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, продолжительные метели, очень крепкий ветер (порывы до 15-20 м/с), местами 22-27 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.
Ветер от 24,4 м/с до 28,5 м/с характеризуется как сильный шторм и может повлечь значительные разрушения строений. Ветер может вырывать деревья с корнем.
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