В Алтайском крае продлили предупреждение из-за сильного шторма

Днем 21 и ночью 22 февраля сохранится снег, мокрый снег, местами сильный, гололедные явления, продолжительные метели, очень крепкий ветер (порывы до 15-20 м/с), местами 22-27 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.

Ветер от 24,4 м/с до 28,5 м/с характеризуется как сильный шторм и может повлечь значительные разрушения строений. Ветер может вырывать деревья с корнем.